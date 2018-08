Frau stürzt mit Auto in See, Freund verhaftet

Spektakulärer Autounfall in Spanien: Eine Frau kam ums Leben - ihr Wagen war aus einer Höhe von rund 75 Metern einen Abhang hinuntergestürzt, überschlug sich mehrmals und ging dann in dem berühmten Stausee "Embalse de Alarcon" in der Provinz Cuenca (Kastilien-La Mancha) unter. Ein Augenzeuge filmte den Crash mit.

Jetzt hat die spanische Polizei "Guardia Civil" hat einen Mann festgenommen. Es handelt sich um den Freund der 58-Jährigen. Die Witwe war in Begleitung des Mannes unterwegs, als das Unglück passierte. Er war auch der Fahrer. Die Gegend ist unter Touristen wegen des atemberaubenden Panoramas beliebt.

Video vom Absturz:

Laut dem Bürgermeister der nahegelegenen Ortschaft Motilla de Palancar könnte der Freund aus dem Auto gestiegen sein, um Fotos zu machen. Dabei könnte der Pkw in Bewegung geraten und mit seiner Freundin den Hang hinabgestürzt sein.

Bei seiner Vernehmung konnte der Mann sich nicht mehr erinnern, ob er die Handbremse angezogen hat. Er gab weiters an, dass er das Auto nicht allzu nahe an dem Hang abgestellt hatte.

Am Mittwoch in der Nacht konnte die Frau aus dem See geborgen werden, die Feuerwehr veröffentlichte Fotos - siehe Fotoshow oben. Der Mann hatte Alarm geschlagen, dass das Auto mit der Frau ins Wasser gestürzt war.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)