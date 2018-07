Engste Stelle in der Höhle ist nur 38 cm hoch

An der engsten Stelle des Rettungsweges ist die Tham-Luang-Höhle nur 38 Zentimeter hoch. Die Retter, die die Burschen aus der Höhle bringen sollen, können ihnen hier nicht helfen.

Seit fast 16 Tagen arbeiten die thailändischen Behörden und unzählige Freiwillige fieberhaft daran, die in der Höhe eingeschlossene Jugendfußballmannschaft zu retten.

Taucher holen sie raus

Am Sonntag konnten die ersten vier Personen aus der Höhle befreit werden. 18 Taucher sind derzeit zum zweiten Mal auf dem Weg in die Höhle, um die nächste Gruppe an Kindern zu retten. Den Jugendlichen wird ein Tauchanzug angezogen und eine Maske aufgesetzt. Den Tauchflasche, die sie mit Atemluft versorgt, tragen die Retter für sie.

So kommen sie aus der Höhle

Vor und hinter jedem Buben befindet sich ein Retter. Einer von ihnen trägt nicht nur seinen eigenen Sauerstofftank, sondern auch den des Buben. An der engsten Stelle wird es heikel.

Die Stelle ist nicht nur sehr eng (38 Zentimeter Höhe), sondern auch steil. Einzeln müssen sich Taucher und Jugendliche durchwinden, dann leicht drehen um über eine spitze Kuppe wieder nach unten ins Wasser zu klettern (siehe Grafik oben).

Im Video ist zu sehen, dass so eine Stelle selbst für erfahrene Höhlentaucher eine Herausforderung ist:





Höhlen-Drama in Thailand: Rettung begonnen

