Schweiz 19. April 2018 19:38; Akt: 19.04.2018 19:41 Print

Ente mit 52 km/h von der Polizei geblitzt

In Köniz in der Schweiz hat ein Radar eine Ente erfasst. Das Tier war in der 30er-Zone mit 52 Stundenkilometern unterwegs.