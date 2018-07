Auf der Jagd 17. Juli 2018 22:02; Akt: 17.07.2018 22:02 Print

Entkommener Jaguar richtet Blutbad in Zoo an

Jaguar "Valerio" ist am Samstag aus seinem Gehege im Audubon-Zoo in New Orleans ausgebrochen. Die Raubkatze tötete mehrere Tiere bevor sie gestoppt werden konnte.