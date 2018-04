Er 19, sie 72: Sex mit 53 Jahren Altersunterschied

Gary Hardwick (19) hat ein Faible für ältere Frauen - seit seiner Kindheit, die bei ihm noch nicht so lange her ist. Mit gleichaltrigen Frauen konnte er nie viel anfangen. Doch dann scheiterte seine Beziehung mit einer 77-Jährigen - man könnte sagen, dass er sich jetzt mit einer Jüngeren (sie ist erst 72) tröstet. Aber Gary Hardwick meint es wirklich ernst mit Almeda.

Liebe auf den ersten Blick



Gary und Almeda lernten sich bei einer Geburtstagsparty in einem Fast-food-Restaurant in Maryville (Tennessee, USA) kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Er: "Mir haben vor allem ihre blauen Augen gefallen. Und ihre Persönlichkeit."

Sie: "Ich habe in seine Augen geschaut und mich sofort verliebt. Ich wusste, dass ich mit ihm mein Leben verbringen will."

Dass sie älter ist als er, war klar - dass es gleich 53 Jahre sind, nicht so.

Der erste Sex



Nur zwei Wochen trafen sich die beiden - bis Gary schon die entscheidende Frage stellte und sie mit "Ja" antwortete. Den ersten Sex (miteinander) hoben sie sich für die Hochzeitsnacht auf - und es war, wie sie schildern, toll. Lassen wir es Gary sagen: "Es war ein wunderbares Erlebnis. Es war so eine tiefe Beziehung zwischen uns. Sie ist eine wundervolle Liebhaberin." Über weitere Details schweigt der Kavalier.

Hobby Youtube



Das Alter ist nur eine Zahl, sind die beiden überzeugt. Apropos Zahl: Weil sich 53 Jahre Altersunterschiede gut vermarkten lassen, vertreiben die beiden mittlerweile Kugelschreiber und Becher mit ihren Fotos. Und sie betreiben sogar einen eigenen YouTube-Channel. Der ist quasi ihr gemeinsames Hobby.

Familie nicht ganz so euphorisch



Almedas Sohn hat, statt sich über den jugendlichen Stiefvater zu freuen, den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen. Almeda hat sechs Enkelkinder, von denen eines sogar jünger ist als ihr Mann. Doch die Enkel sehen die ungewöhnliche Beziehung eher gelassen: "Großmutter ist glücklich - wie können wir das nicht unterstützen?"

Mittlerweile hält die Ehe beinahe schon drei Jahre. Da scheitern andere - ohne diesen Altersunterschied - schon früher...



(red)