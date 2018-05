Er muss für Linke arbeiten: Beamter will Frühpension

Drei Viertel der Linken in Thüringen seien wegen ihrer Stasi-Vergangenheit belastet, vermutet Beamter Stefan Ettig - deswegen sieht er sich in einem Gewissenskonflikt und will nicht mehr für die Landesregierung arbeiten. Seine Forderung: entweder Frühpension oder Beurlaubung bei vollen Bezügen - bis eine neue Regierung, möglicherweise ohne Linke-Beteiligung, gebildet wird.

Bis jetzt erfolglos



Laut "Welt" ging der Fall Ettigs bereits durch mehrere Instanzen, bis jetzt hat der Beamte noch keinen Erfolg erzielt - obwohl ihn das Verfahren bereits 4.500 gekostet. Ettig will dennoch nicht aufgeben.

Ihm geht es ums Prinzip: Während Beamte mit Stasi-Vergangenheit aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden könnten, gilt diese Regelung für Politiker nicht.

(red)