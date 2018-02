Erdbeben in Taiwan: Zwei Tote, Hotel "kippte um"

Kurz vor Mitternacht (Ortszeit) bebte in Taiwan die Erde. Erschütterungen mit einer Stärke von 6,4 auf der Richter-Skala sorgten für beträchtliche Schäden. Besonders in der Küstenstadt Hualien, die nahe des Epizentrums gelegen ist, gab es schwere Beschädigungen sowie zwei Tote und hunderte Verletzte.

Zwei Menschen sind laut ersten Behördenmeldungen ums Leben gekommen. Mehr als hundert weitere seien verletzt worden, teilte die Regierung mit. Regierungschef William Lai zufolge wurden die zwei Menschen in Hualien getötet. 114 Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

Das Marshal-Hotel in Hualien kippte durch das Beben regelrecht zur Seite, Teile des Gebäudes brachen zusammen. Örtlichen Medienberichten zufolge waren 30 Menschen im Hotel eingeschlossen, andere hätten sich in Sicherheit bringen können.

Reihe von Erdbeben

Das Zentrum des Bebens lag in einer Tiefe von weniger als zehn Kilometern, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Hualian. Bereits in den vergangenen Tagen hatte in der Region wiederholt die Erde gebebt.

Die Zahl der Verletzten oder gar Toten ist derzeit noch völlig unklar, die Rettungskräfte gehen aber vom schlimmsten aus, weil viele Menschen im Schlaf vom Beben überrascht wurden.

