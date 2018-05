Teenies benutzten Baby-Krähe als Fußball - tot

Der schreckliche Vorfall passierte am Dienstag in Erding bei München, so die Polizei.

Eine Frau wählte gegen 12.45 Uhr den Notruf und informierte die Beamten darüber, dass zwei junge Männer im Stadtpark in der Nähe des Streichelzoos eine kleine Krähe als "Fußball" missbrauchen würden.

Der Baby-Vogel war offenbar aus dem Nest gefallen und verletzt auf dem Boden herumgehüpft. Die Krähe überlebte den Vorfall nicht.

Jugendliche ergriffen die Flucht

Als die Augenzeugin die beiden Jugendlichen darauf ansprach, ergriffen sie die Flucht noch bevor die Polizei eintraf.

Trotz einer Beschreibung und ihrer auffälligen Kleidung konnten die zwei Tierquäler nicht mehr ausgeforscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Kontaktadresse

Die tote Krähe wurde von der Polizei entsorgt. Hinweise werden an die Polizei Erding unter der Telefonnummer 08122/968-0 erbeten.

