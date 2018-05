"Diktator": Erdogan-Fans in Frankreich laufen Sturm

Das französische Nachrichtenmagazin "Le Point" bezeichnet den türkischen Präsidenten in seinem aktuellen Cover als "Dictateur", französisch für "Diktator". Als Erdogan-Anhänger in Frankreich das Titelbild an einem Kiosk entdeckten, kommt es zu Aufruhr.

In der französischen Stadt Avignon scharten sich zahlreiche Erdogan-Fans um einen Kiosk, der das Titelbild als Plakat ausgestellt hatte. Wütend verlangten sie, dass es abgehängt werde.

Handyvideo zeigt Eklat

Auf einem Handyvideo, das über Twitter verbreitet wurde, ist zu sehen, wie mindestens ein Dutzend Männer den Kiosk belagern und den dortigen Mitarbeiter dazu drängen, das Plakat abzuhängen. Die Männer haben zudem eine Erdogan-Fahne dabei.



