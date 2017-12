"Erstochener" wählt betrunken den Notruf

Die Beamten aus Unterlauchringen konnten den Anrufer recht schnell Ausfindig machen, da er seinen genauen Aufenthaltsort mitteilen konnte. Vor Ort fanden die Polizisten dann sogar drei Männer vor.

Einer davon gab an, bei der Polizei angerufen zu haben, weil er von einem unbekannten Betrunkenen erstochen wurde. Die Beamten gaben an, dass der Mann tatsächlich an der Hand blutete. Eine detailliertere Befragung führte jedoch zu keinem Erfolg.

Kein Täter

Seine zwei Kollegen konnten ebenfalls nichts zur Aufklärung des Falles beitragen. Der Grund: Alle drei Männer waren selbst erheblich angetrunken.

Der Verletzte wurde anschließend im Krankenhaus versorgt. Der Täter konnte nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei fahndet jedoch nach ihm.



(slo)