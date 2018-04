Ex-Spion Sergej Skripal außer Lebensgefahr

Nach mehr als einem Monat in Lebensgefahr scheint sich der Gesundheitszustand des Ex-Spions Sergej Skripal stabilisiert zu haben. Wie seine Ärzte in Großbritannien mitteilten, spricht er gut auf die Behandlung an. Er befindet sich laut der Mitteilung nicht mehr in kritischem Zustand.

Skripal war zusammen mit seiner 33-jährigen Tochter Julja am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury Opfer eines Giftattentats geworden. Vater und Tochter waren auf einer Parkbank zusammengebrochen. Untersuchungen zeigten, dass sie mit dem Nervengift Nowitschock - das in der früheren Sowjetunion entwickelt wurde - in Kontakt gekommen waren.

Briten beschuldigen Moskau

Die britische Regierung beschuldigt Russland, hinter dem Mordanschlag auf Skripal, der als russischer Geheimdienstoffizier für Großbritannien spionierte, zu stecken. Der Kreml dementiert.

Großbritannien und zahlreiche weitere westliche Staaten haben seitdem russischen Diplomaten ausgewiesen. Russland hat nachgelegt und seinerseits westliche Diplomaten aus dem Land geworfen.



(red)