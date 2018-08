Ex-UN-Generalsekretär Kofi Annan ist tot

Der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan ist tot. Annan starb nach kurzer Krankheit am Samstag im Alter von 80 Jahren, wie seine Stiftung in Genf mitteilte.

Gemäss Medienberichten sei er zunächst in einem Spital in Genf hospitalisiert gewesen. Dann wurde er per Helikopter nach Bern verlegt, wo er verstarb.

Als erster Politiker aus dem südlichen Teil Afrikas führte der Ghanaer die Vereinten Nationen vom Januar 1997 bis zum Dezember 2006. 2001 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Die UN zollt ihm tribut: "Heute trauern wir um einen grossen Menschen, einem Visionär."

(red)