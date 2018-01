Tusk und Juncker bieten Briten Verbleib in EU an

Falls die Briten ihre Meinung änderten, seien "unsere Herzen weiter offen für Sie", sagte Tusk am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Juncker unterstützte dort Tusk und sagte, er hätte nicht gerne, dass in London überhört werde, "dass unsere Tür nach wie vor offen steht".

Umfrage Was halten Sie vom "Brexit"? Es ist gut, dass Großbritannien austritt.

Die Briten sollten lieber bei der EU bleiben.

Man sollte die EU überhaupt komplett auflösen.

Mir egal, Politik interessiert mich nicht.

Ein Deal ist das jedoch noch nicht. Dies bestätigte auch der Sprecher von Tusk via Twitter. Denn als nächstes muss der Vorschlag noch von allen Beteiligten geprüft und gutgeheißen werden.

Die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite dürfte damit etwas zu optimistisch gewesen sein, als sie bereits auf Twitter verlauten ließ: "Das Drama ist vorbei."

Bereits seit zwei Tagen ringen die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel um einen Kompromiss beim Reformpaket für London.



(red)