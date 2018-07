Experten sind sicher: Es gab Leben auf dem Mond

Der Mond ist kahl, staubtrocken und einsam. Doch so war es nicht immer. Es gab offenbar eine Zeit in der Geschichte, in der es auf dem Mond Wasser, eine Atmosphäre und sogar Leben gegeben hat!

Das möchte man gar nicht meinen, wenn man den kahlen Gesteinsbrocken heute sieht. Um ein Bild des florierenden Mondes zu sehen, muss man die Uhr ein wenig zurückdrehen. Um 3,5 Milliarden Jahre um genau zu sein.

Steine getauscht?

Damals war der Mond noch relativ jung - gerade einmal eine Milliarde Jahre alt. Der einzige natürliche Satellit der Erde hatte damals noch einen flüssigen Magma-Kern. Das Gas schoss dabei immer wieder an die Oberfläche und formte daraus eine Atmosphäre. Diese soll zwar nicht so dick wie die der Erde gewesen sein, jedoch stabil genug, um Flüssen eine Heimat zu bieten.

Doch damit nicht genug: Auf dem Mond könnte tatsächlich Leben existiert haben! Grund dafür ein möglicher Austausch von Meteoriten. Was kurios klingt, wurde bereits beim Mars bestätigt. Der Rote Planet und die Erde haben im Laufe der Zeit Steine hin und her geschickt. So wurden auf der Erde bereits Splitter vom Mars entdeckt. Auf diesem wurden keine Bakterien gefunden, jedoch ist es möglich, dass die Erde Mikroben ins All schoss. Diese könnten vor 3,5 Milliarden Jahren auf auch dem lebensfrohen Mond gelandet sein - wonach sich Leben entwickelt haben könnte.

Jetzt sind Wissenschaftler auf der Suche nach Beweisen. Es folgen Experimente und womöglich sogar Expeditionen zum Mond, um Proben zu sammeln und die Frage zu klären, ob denn unser Nachbar tatsächlich die Heimat von Lebensformen war.

