Trägt Kanadas Trudeau falsche Augenbrauen?

"Linke und rechte Augenbraue des wohl gepflegtesten Premierministers in der Geschichte Kanadas. Zu 100 Prozent echtes menschliches Haar - aus biologischem Anbau." So werden Justin Trudeaus Augenbrauen auf deren eigener Twitterseite beschrieben.

Dass sie überhaupt einen Social-Media-Account erhalten haben, hängt damit zusammen: Die Echtheit der Haare wird von einigen Usern angezweifelt. Beweise werden mitgeliefert:

Justin Trudeau’s left eyebrow detached after meeting Trump — so what? These days, who doesn’t wear fake eyebrows? pic.twitter.com/EZTeYllCrH — Mike (@Doranimated) 10. Juni 2018



Auch dieser User ist davon überzeugt, dass Justin Trudeau bei seiner Rede nach dem G7-Gipfel falsche Augenbrauen getragen hat:

I don't like spreading fake news so I wanted to check the source material. It checks out. Look at 27:25 here on CPAC. The only thing that's fake may be the eyebrows. #EyebrowGate https://t.co/BVEhcL0Xkl — Stephen Taylor (@stephen_taylor) 10. Juni 2018

1184?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2018

Später sorgt ein Tweet auf "Trudeau's Eyebrows"-Seite für Verwirrung: "Nur, damit ihr Bescheid wisst, es ist wahr: Justin Trudeau trägt falsche Augenbrauen und pflegt sie die meiste Zeit sehr. Aber er war hier etwas eingeschüchtert von Donald Trump, so dass sich der Kleber, der die Augenbrauen hält, durch den Schweiß gelöst hat."

Just so you know, yes it's true. Justin Trudeau wears fake eyebrows and takes really good care of us most of the time. But he's really intimidated by @realDonaldTrump, and the sweat loosened the glue that keeps us attached. No biggie — Trudeau's Eyebrows (@TrudeausEyebro1) 10. Juni 2018



"Trudeau's Eyebrows" kann es sich auch nicht verkneifen, auf die US-Strafzölle Bezug zu nehmen: "Ich wette, dass Donald Trump auch gerne falsche buschige Augenbrauen hätte wie wir. So ein Pech, Donald. Justins Tarife werden auch alle in Kanada hergestellten Augenbrauen und Schnurrbärte betreffen. Ha. Nimm das."

Zurück zur Frage, ob die Augenbrauen des Premierministers nun echt sind oder nicht: Ein User wollte der Sache auf den Grund gehen und verglich Trudeaus Augenbrauen über die Jahre. Er fand heraus, dass der untere Teil der Augenbrauen dichter wächst als der Rest. "Daher schaut es so aus, als ob eine falsche Augenbraue herunterfällt."

While a fake eyebrow scandal would rule, the photographic record shows Justin Trudeau's left eyebrow grows thicker on the bottom along the supraorbital ridge. A streak of thinner hair parts upward closer to the glabella. This is why it can look like a fake eyebrow is falling off. pic.twitter.com/yL7QbAk2mN — Sean Craig (@sdbcraig) 10. Juni 2018





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)