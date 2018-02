FBI wurde wegen Amokläufer gewarnt

Das FBI hat ein Versagen im Umgang mit dem Fall des Todesschützen von Florida eingeräumt. Bereits Anfang Jänner sei die Bundespolizei von einem Anrufer aus dem Umfeld des mutmaßlichen Schützen gewarnt worden, dass dieser möglicherweise ein Blutbad an einer Schule plane, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten FBI-Erklärung. Diesem Hinweis sei die Bundespolizei dann aber nicht nachgegangen.

Umfrage Sollen die Waffengesetze in den USA verschärft werden? Ja

Nein

Das ist mir egal, ich wohne ja nicht dort.

Laut dem FBI sei der Anruf sei nie weitergegeben worden, man habe nicht weiter ermittelt. Damit sei das Standardprotokoll verletzt worden. Man bedaure zutiefst den zusätzlichen Schmerz, den die Angehörigen der Opfer nun erleiden, sagte FBI-Chef Christopher Wray.

Shitstorm für Trump

US-Präsident Donald Trump sah sich indessen mit einem Shitstorm konfrontiert. "Ich werde heute nach Florida reisen, um die mutigsten Menschen des Landes zu treffen. Es sind aber auch diejenigen, deren Leben komplett erschüttert wurde. Ich arbeite mit dem Kongress an so vielen Fronten", twittert Trump.

I will be leaving for Florida today to meet with some of the bravest people on earth - but people whose lives have been totally shattered. Am also working with Congress on many fronts. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. Februar 2018

Viele User sind empört, da Trump die Debatte um ein schärferes Waffengesetz in den USA bislang gemieden hat. "Alles, was Sie sagen ist eine totale Lüge. Sie sind ein Monster", heißt es. "Wir wollen Sie nicht in Florida, so lange Sie nicht mit Vorschlägen zur besseren Waffenkontrolle herausrücken".

We don't want you in Florida unless you're coming to reveal your new gun control proposals. — Sara Bonaccorsi (@SNBonaccorsi) 16. Februar 2018

Einige Twitter-User kommentieren hämisch, dass Trump seinen Florida-Aufenthalt letztendlich dafür nutzen werde, um eine Runde Golf in seinem Luxusressort Mar-a-Lago zu spielen.

Typical. You are heading to Florida to play golf and using a reason. The people of Florida don’t want you there. They want change. And you are doing nothing with Congress. Especially on gun issues. Just go away. — Bill West (@GameguyLA) 16. Februar 2018

Am Tag zuvor hatte der US-Präsident den Angehörigen der Opfer des Amoklaufs sein Beileid ausgesprochen. Auf das in den Augen vieler Kritiker viel zu laxe Waffenrecht in den USA kam er aber nicht zu sprechen.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)