Fahrer rettet Passagiere aus brennendem Bus

Um 6.50 Uhr bemerkte der Berufslenker eine starke Rauchentwicklung in seinem Doppeldeckerbus, der Mann schlug sofort Alarm, brachte alle Fahrgäste in Sicherheit. Anschließend versuchte er selbst, das Feuer per Handfeuerlöscher zu löschen. Laut der "B.Z." soll ein zweiter Busfahrer zur Hilfe geeilt sein, doch die Flammen breiteten sich rasend aus, die Männer mussten die Flucht ergreifen.

Vollbrand von einem Bus in #Spandau am #Juliusturm. Der Fahrer hat schnell reagiert und den Bus evakuiert, daher keine Verletzten. Die @Berliner_Fw hat 2 Schaumrohre eingesetzt. Der Brand war nach 20 min unter Kontrolle.#BVG #goodjob #WirRettenBerlin pic.twitter.com/jnhqdDNIJZ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 31. Mai 2018



Feuerwehr rückte aus, Brandursache noch ungeklärt

Erst der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen, verletzt wurde niemand. Die Straßen stadteinwärts mussten wegen des Feuers für mehrere Stunden gesperrt werdel, es kam zu langen Staus.



(isa)