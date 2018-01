Falscher Raketen-Alarm löste Panik auf Hawaii aus

Kurz nach 8.00 Uhr (Ortszeit) erhielten die Einwohner von Hawaii eine Push-Nachricht mit einem alarmierenden Inhalt. In Großbuchstaben waren folgende Zeilen zu lesen:

"BEDROHUNG DURCH BALLISTISCHE RAKETE. SOFORT SCHUTZ SUCHEN. DAS IST KEINE ÜBUNG."

Laut der Nachricht war eine Rakete direkt auf das Inselparadies unterwegs. Die Bewohner sollten daraufhin Schutz in einem Raum aufsuchen und sich in Sicherheit bringen.

This was my phone when I woke up just now. I'm in Honolulu, #Hawaii and my family is on the North Shore. They were hiding in the garage. My mom and sister were crying. It was a false alarm, but betting a lot of people are shaken. @KPRC2 pic.twitter.com/m6EKxH3QqQ