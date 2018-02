Sekundenschlaf am Steuer, Familie im Spital

Der 44-jährige Autofahrer war am Sonntagabend kurz nach 17.45 Uhr auf der Stammheimerstraße von Nussbaumen TG in Richtung Diessenhofen in der Schweiz unterwegs.

Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, dass er plötzlich einen Sekundenschlaf erlitten habe.

Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und verlor auf der angrenzenden Wiese die Herrschaft über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und blieb schlußendlich auf den Rädern stehen.

Vater und Kinder ins Spital gebracht

Der Fahrer und seine beiden 6- und 8-jährigen Kinder konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und für weitere Abklärungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.





(red)