Familendrama zu Ostern: Ehemann erschießt Frau

In Winterlingen (Baden-Württemberg) hat ein Ehemann (48) am Sonntag seine Frau erschossen – laut Polizei feuerte er mit einer Faustfeuerwaffe auf die Gattin (41) und seine Tochter (17). Die Frau starb noch am Tatort, das Mädchen überlebte leicht verletzt. Die Motive sind noch völlig unklar.



Nach den tödlichen Schüssen gegen 19 Uhr hatte der Täter selbst die Polizei alarmiert und sich widerstandslos festnehmen lassen – die Polizei war mit Ausrüstung für Amok-Einsätze zum Tatort gerast. Der Ehemann ist nach Polizeiangaben deutscher Staatsangehöriger mit serbischen Wurzeln, seine Frau ist kosovarischer Abstammung. Der Verdächtige soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zwölf Verwandte von Täter und Opfer mussten betreut werden



Über 15 Helfer des Deutschen Roten Kreuzes waren am Abend im Einsatz, um mehr als zwölf Angehörige von Opfer und Täter, darunter mehrere Kinder, zu betreuen – wie der dortige Kreisverband mitteilte. Das Opfer soll jetzt obduziert werden.

