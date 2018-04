Mutter soll dreijährigen Sohn erstochen haben

Das Familiendrama spielte sich in der Nacht auf Mittwoch in Baar-Ebenhausen im bayrischen Landkreis Pfaffenhofen ab. Ein Mann alarmierte die Polizei, nachdem er seinen dreijährigen Enkel blutüberströmt und leblos in dessen Bett vorgefunden hatte.

Wie die Polizei informiert, wurde der Mann durch laute Schreie geweckt. Im Nebenzimmer fand er die Mutter der toten Buben, seine Tochter, vor. Sie hatte versucht sich umzubringen, indem sie ihre Kleidung in Brand setzte. Er versuchte sie zu retten und die Flammen zu ersticken.

Mit Küchenmesser zugestochen

Die 36-jährige Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik in München eingeliefert. Ihr Zustand sei kritisch. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Deutsche zuvor ihren Sohn mit einem Messer im Schlaf erstochen hat. Deutschen Medien zufolge konnte die Polizei bereits die Tatwaffe identifizieren. Demnach soll es sich um ein 25 Zentimeter langes Küchenmesser handeln.

Alles Weitere müssten die Ermittlungen nun ergeben. Der Tatort würde aktuell von der Spurensicherung durchsucht. Der Vater der 36-Jährigen wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

