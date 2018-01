Familiendrama in Italien endet mit zwei Toten

In Bellona, einer Kleinstadt nördlich von Neapel, spielten sich am Montag dramatische Szenen ab. Ein 48-jähriger Mann hat nach einem heftigen Streit seine Ehefrau erschossen und sich anschließend in der Wohnung verbarrikadiert. Mit seinem Gewehr gab er in weiterer Folge mehrere Schüsse vom Balkon aus ab. Laut italienischer Nachrichtenagentur Ansa sind fünf Menschen verletzt worden.

Der 14-jährigen Tochter des Schützen gelang noch rechtzeitig die Flucht aus der Wohnung. Sie habe Passanten auf der Straße um Hilfe gebeten und erzählt, dass ihre Mutter angeschossen wurde.

Der Familienvater hat sich bis in die Abendstunden eingeschlossen und sich schlussendlich selbst gerichtet, bevor die Beamten die Wohnung stürmen konnten.

Wie einige italienische Medien berichten, war der Mann ein bekennender Anhänger der Forza Nuova, einer rechtsextremen Partei. Diese distanziert sich mit einem Beitrag auf Facebook von dem Vorfall.

