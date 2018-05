Tote Obdachlose war Millionärin

Sie bettelte täglich auf der Straße, hatte aber fast eine Million auf der Bank! Jeder in der Stadt kannte Fatima, die Frau konnte weder Arme noch Beine bewegen, hauste seit Jahren auf Beiruts Straßen, flehte Passantn um Münzen, Wasser und Essen an. Zu trauriger viraler Berühmtheit gelangte Fatima mit einem Foto, auf dem ihr ein Soldat einen Schluck Wasser gibt. Obwohl die Öffentlichkeit spätestens seit dem Bild vom Schicksal der behinderte Frau wusste, nahm sich ihr niemand an, sie musste weiter auf der Straße hausen.

Die Obdachlose lag tot in einem Auto

Fatima wurde jetzt leblos in einem Auto aufgefunden, sie soll eine Herzattacke erlitten haben. Als die Polizisten die Habseligkeiten der Frau durchschauten, trauten sie ihren Augen nicht: in schwarzen Müllbeuteln fanden sie fünf Millionen Libanesische Pfund – umgerechnet 3.000 Euro.



In Müllsäcken versteckte die Obdachlose ihr Geld. Credit: CEN



Fast eine Million Euro auf dem Bankkonto

Dann aber die weit größere Überraschung: Auf ihrem Bankkonto hatte die 52-Jährige 1,7 Milliarden LBP – mehr als 953.000 Euro!

Das Geld sollen jetzt Verwandte der Frau bekommen – die sind vom Reichtum überrascht, denn niemand ahnte etwas von Fatimas dickem Bankkonto. Woher das Geld stammt – und wie es auf ihr Bankkonto gelangte, ist unbekannt.



(isa)