Festnahme nach Brand-Anschlag auf Obdachlose

Ein 47-Jähriger soll in der Nacht auf den 23. Juli zwei Obdachlose in Berlin angezündet und die Männer schwer verletzt haben – "heute.at" berichtete.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt am Mittwoch mitteilten, wurde der Mann am Vortag festgenommen. Er sei bereits zuvor identifiziert worden, ein Haftbefehl habe vorgelegen. Da er sich aber zunächst versteckt habe, sei die Zielfahndung des Landeskriminalamts eingeschaltet worden, die ihn im Stadtteil Köpenick gefasst habe.

Die 47 und 62 Jahre alten Opfer waren am 23. Juli am S-Bahnhof Schöneweide mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet worden. Sie trugen lebensbedrohliche Brandverletzungen davon. Das Motiv des Festgenommenen ist den neuen Angaben zufolge weiter unklar. Die Ermittlungen hätten "bisher keine Anhalte für eine obdachlosenfeindliche Motivlage ergeben", erklärten die Ermittler. Ein Haftbefehl wurde wegen versuchten Totschlags erlassen.

Berlin: Zwei Obdachlose im Schlaf angezündet

In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Angriffe auf Obdachlose in deutschen Großstädten gegeben. Am Weihnachtsabend 2016 hatte eine Gruppe junger Männer im Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße versucht, einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Fahrgäste löschten seinerzeit das Feuer und verhinderten so Schlimmeres. Der Haupttäter wurde im Juni 2017 zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Drei weitere junge Männer erhielten Jugendstrafen.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(20 Minuten)