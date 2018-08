Feuer auf Fähre nach Kreta ausgebrochen

Die Fähre "Eleftherios Venizelos" war mit 875 Passagieren und 141 Besatzungsmitgliedern nach Kreta unterwegs, als es auf einem Fahrzeugdeck zu brennen begonnen hat.

Nach dem Ausbruch des Feuers seien hunderte Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Fähre fuhr noch in der Nacht auf Mittwoch in den Hafen von Piräus zurück.

Es soll keine Verletzten geben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Ana berichtete, sei ein Lastwagen in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Sprinkleranlage des Schiffs weitgehend unter Kontrolle gebracht werden, weshalb Rettungskräfte von einer Evakuierung auf hoher See abgesehen haben.

Die Passagiere mussten während der Rückfahrt nach Piräus am Außendeck bleiben und die Fähre am Hafen mittels Feuerwehrleiter verlassen.

