"Wir brennen. Ich liebe euch, macht's gut."

Mindestens 64 Menschen sind bei dem verheerenden Brand in einem russischen Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo ums Leben gekommen, 40 Menschen wurden verletzt. Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen, denn etliche Menschen werden noch vermisst. Unter den Toten: viele Kinder. Sie konnten sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen, denn das Feuer soll in der Nähe einer Spielecke in dem Einkaufszentrum ausgebrochen sein.



Das brennende Einkaufszentrum in Sibirien.

Das Feuer war am frühen Sonntagabend im vierten Stock des Gebäudes ausgebrochen, erfasste eine Fläche von 1.600 Quadratmetern. Brandursache soll mangelhafter Brandschutz gewesen sein, bereits am Montag wurden mehrere Menschen verhaftet, darunter auch der Direktor des Einkaufszentrums.

Im Inneren des Gebäudes spielten sich Dramen ab: Laut Augenzeugen konnten viele Besucher die im Einkaufszentrum im Kino waren, erst die Säle nicht verlassen. Als dann die Türen geöffnet wurden, waren die Gänge bereits voll mit Rauch, ein atmen kaum mehr möglich.



So sieht es nach dem Brand im Gebäude aus.

"Ich kann nicht mehr atmen. Machts gut, ich liebe euch."

Unter den Todesopfern befindet sich auch die erst zwölf Jahre alte Viktoria Pochankina, die auf einem Klassenausflug im Kino des Einkaufszentrum war. Die Lehrer hatten die Kinder alleine in die Vorstellung geschickt, gingen in die Mall shoppen. Alle Erwachsenen überlebten, die Kinder der Klasse sind tot.

Viktoria hat noch im Inferno ihre Mama angerufen, verabschiedete sich mit den Worten: "Wir brennen. Die Türen sind alle geschlossen, wir können nicht nach draußen. Ich liebe euch, macht's gut. Ich kann nicht mehr atmen."

Ebenfalls bitter: Der elf Jahre alte Sergei Moskalenko sprang während des Feuerdramas aus dem Fenster – er liegt im Koma.

(Isa)