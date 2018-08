Feuerquallen vermiesen Hunderten den Urlaub

An den Stränden zwischen Timmendorfer Strand und Scharbeutz klagten rund 600 Badegäste über Beschwerden, nachdem sie mit den Nesseltieren in Berührung gekommen waren.

Umfrage Wurden Sie schon einmal von einer Qualle erwischt? Ja, leider schon mehrmals.

Ja... aber zum Glück erst ein Mal.

Nein, aber es war schon einmal knapp.

Nein, bei Quallenwarnung geh' ich nicht ins Wasser.

Mich kriegen sowieso keine zehn Pferde ins Meer.

Deshalb sprach der Ort Ostholstein jetzt eine Warnung aus. In Lübeck-Travemünde wurde gar die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Es seien aktuell zwar keine Quallen zu sehen, aber abgerissene Tentakel der Tiere mit aktiven Nesselzellen treiben im Wasser.

Mehr dazu erfahren Sie oben im Video.

Quallen-Plage am Mittelmeer

Auch in Spanien sind Urlauber verunsichert. Allen voran im Osten von Mallorca tauchen die Nesseltiere in riesigen Mengen auf. Sie tummeln sich in den schönsten Buchten, zahlreiche werden an Land gespült. Die Folge: Viele Touristen trauen sich nicht mehr ins Wasser.

Sehen Sie hier: Gift-Qualle in Spanien:

Gift-Qualle in Spanien, Strände gesperrt

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)