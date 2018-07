Feuersturm: Braut verletzt, Bräutigam verschwunden

Es sollte ihr schönster Urlaub werden - und wurde ihr schlimmster Alptraum. Laut britischen Medien hatten Zoe H. und Brian O. aus Dublin (Irland) erst am letzten Donnerstag geheiratet und waren dann zu Flitterwochen in die Nähe von Mati (Griechenland) gereist. Dort wurden sie von dem Feuersturm überrascht, der mindestens 76 Menschen das Leben kostete. Die Tragödie: Das Hochzeitspaar wurde getrennt, die Braut musste mit Verbrennungen ins Spital eingeliefert werden – der Bräutigam gilt immer noch als vermisst ...



Das Paar soll versucht haben, aus ihrem Hotel zu entkommen und ein Auto anzuhalten, dass sie aus der bedrohten Stadt bringen sollte. Laut einem Zeugen geriet der Wagen dann aber ins Feuer, so dass Zoe und Brian, die beide um die 40 Jahre sein sollen, aus dem Auto flüchten mussten – und getrennt wurden. Zoe wird nun in einem Krankenhaus mit Verbrennungen an den Händen und im Gesicht behandelt.

Die Familie hofft auf ein Lebenszeichen

Die Familie in Irland hofft, jetzt doch ein Lebenszeichen von Brian, einem Human Resources Manager, zu erhalten. Das Paar hatte sich vor fünf Jahren kennen gelernt, in einem Urlaub in Portugal hatte Brian um die Hand von Zoe, einer Marketingleiterin, angehalten. Doch die Chancen, Brian noch lebend zu finden, sind gering: Opfer hatten berichtet, dass das Feuer "ähnlich wie bei einem Flammenwerfer" durch die Straßen von Mati und weitere Ortschaften geschossen war.

Der Feuersturm wird als "biblische Katastrophe" angesehen



Die irische Botschaft unterstützt Zoe H. vor Ort, Rettungstrupps wurden angewiesen, nach ihrem Ehemann Brian zu suchen. Weil er während seines Studiums oft in Griechenland war, wollte der Ire auch sein "Honeymoon" dort erleben – eine tragische Entscheidung. In Griechenland wird der Feuersturm als "nationale Tragödie" und "biblische Katastrophe" bezeichnet.

