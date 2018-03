Tragödie in Italien 21. März 2018 07:45; Akt: 21.03.2018 07:46 Print

Feuerwehrleute verlieren bei Gasexplosion ihr Leben

In einem Gebäude in Catania auf Sizilien ist es am Dienstag zu einer Gasexplosion gekommen. Drei Menschen wurden dabei getötet, darunter auch zwei Feuerwehrmänner.