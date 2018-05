Flieger mit 151 Insassen landete ohne Bugfahrwerk

Die "Saudi Gazette" veröffentlichte via Twitter ein Video des beschädigten Fliegers, der in Jeddah notlanden musste. Die Passagiermaschine mit 151 Personen an Bord war von Medina in Richtung Dhaka unterwegs. Wegen eines technischen Defekts musste der Jet zur Sicherheitslandung umgeleitet werden.

Vor der Landung in Jeddah musste das Flugzeug der Saudi Arabian Airlines noch mehrere Stunden in der Luft herumkreisen, um Treibstoff zu verbrauchen.

Der Pilot konnte den Airbus 330-200 ohne Bugfahrwerk schlussendlich glücklicherweise sicher landen. Alle Passagiere und die Crew verließen den Jet unverletzt über Notrutschen.

Hier das Video der Landung:



#VIDEO: A @Saudi_Airlines plane made an emergency landing at King Abdul Aziz International Airport after its front wheel malfunction. #SaudiArabia #Saudiairlines pic.twitter.com/cKPjrY0z5A — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) 21. Mai 2018

@TomPodolec Breaking News.

Plane crash on landing at jeddah Airport.

An saudi arabian airlines airbus 330-200(Operated by Onur Air) made a emergency landing at jeddah . Aircraft had hydrolic failures aircraft landed without nose gear. All passenger and crew evacuated on runway pic.twitter.com/9PXNPQpeDS — Kanada Prensi (@KanadaPrensiEne) 22. Mai 2018





