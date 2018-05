Flüchtling fordert in Bank eigene Abschiebung

Mit einem Schlagstock und einer Sporttasche rannte ein 25-Jähriger am Mittwoch in eine Bank in der Michelstadt. Ein Mitarbeiter alarmierte sofort die Polizei.

Der Asylwerber bat dann alle Angestellten nach draußen zu gehen, erklärte ihnen aber noch, dass er eine sofortige Ausreise in sein Heimatland fordert, wie die "rnz" berichtet.

Nach rund 30 Minuten konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. In seiner Tasche sollen sich laut Polizei keine gefährlichen Gegenstände befunden haben. Kunden war zum Tatzeitpunkt nicht in der Bank.



