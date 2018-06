Flüchtling versteckte sich 1.000 Kilometer in LKW

Beim Abladen eines Anhängers in Buchs haben Arbeiter einen jungen Flüchtling entdeckt. Laut eigenen Angaben ist der Jugendliche in Serbien durch das Blachen-Verdeck in den Anhänger gestiegen und so in die Schweiz gereist. Dies obwohl der Anhänger bereits in der Türkei mit einer Zollplombe versehen wurde.

Dem jungen Mann ist in "erstaunlich guter" Verfassung, wie Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Offenbar harrte der junge Mann mehrere Tage im Anhänger des Lastwagens aus.

Nach Kontrolle zugestiegen

Laut Schneider wurde der Lastwagen in Serbien einer Röntgenkontrolle unterzogen. Dabei sei bereits ein Flüchtling entdeckt worden. Der 16-Jährige muss nach dieser Kontrolle zugestiegen sein.

Der 16-Jährige wurde ins Asylverfahren übergeben, heißt es in der Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Er befindet sich nun in einem Vollzugszentrum des Bundes.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(woz)