Flüchtlinge, AfD: Lagerfeld bald kein Deutscher mehr?

Mit seiner harschen Kritik an Kanzlerin Merkels Willkommenspolitik für Flüchtlinge hatte Star-Designer Karl Lagerfeld für heftiges Aufsehen gesorgt. Merkel habe, trotz des Modes an millionen Juden in Nazi-Deutschland, Millionen deren ärgster Feinde ins Land geholt.

In einem heute erschienenen Interview mit dem französischen Magazin "Le Point" legte der Chanel-Modemacher nach.

"Jetzt 100 dieser Neo-Nazis im Bundestag"



Lagerfeld wirft Merkel (die er "verabscheut") erneut vor, eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gelassen zu haben - damit habe sie der "Alternative für Deutschland" (AfD) die Wahl in den Bundestag ermöglicht: "Jetzt sitzen 100 dieser Neo-Nazis im Bundestag."

Lege Staatsbürgerschaft zurück



Und Lagerfeld droht: "Wenn das so weitergeht, gebe ich meine Staatsbürgerschaft auf." Welcher Nationalität er dann angehören wolle, sagte er nicht: "Ich mag keine Nationen, ich bin Kosmopolit. Ich fühle mich nicht als Deutscher - ich bin Hanseate."

(red)