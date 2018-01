FPÖ-Kasernen-Plan schlägt international hohe Wellen

"Es wird zu überlegen sein, in welchen Kasernen gibt es eine optimierte Nutzung und welche Kasernen sind heute nicht ausgelastet." Damit ließ Heinz-Christian Strache im Interview aufhorchen.

Umfrage Wäre eine Ausgangssperre für Asylwerber in Kasernen sinnvoll? Ja, Strache macht da einen guten Vorschlag.

Nein, da bin ich dagegen.

Das müsste man sich erst im Detail anschauen. So allgemein kann ich das nicht beurteilen.

"Es ist ja bereits in der Vergangenheit darüber diskutiert worden, ob es nicht so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit alle wieder in der Kaserne zu sein haben. Es braucht Ordnung, so lange es ein offenes Asylverfahren gibt", sagte er weiters.

In Deutschland, wo es ähnliche Diskussionen um Flüchtlinge gibt wie in Österreich, wurde Straches Vorstoß mit Interesse vermeldet – inklusive der Reaktion von Wiens Integrationsstadtradt Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

