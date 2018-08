Tuberkulose-Alarm! Flüchtlingsschiff evakuiert

Das Flüchtlingsschiff "Diciotti", das im Hafen von Catania auf Sizilien liegt, wurde nach langem Tauziehen geräumt. Zunächst hatten nur Minderjährige das Schiff verlassen dürfen, wegen eines Verdachts auf Tuberkulose wurden dann am Samstag elf Frauen und fünf Männer von Bord gelassen. Wenig später durften alle restlichen Flüchtlinge an Land.

Umfrage Hat die EU in der Asylkrise versagt? Ja, hier wurde viel zu spät und nicht genug gehandelt.

Ich bin nicht sicher - es hätte viel schlimmer kommen können.

Nein, ich finde es ist insgesamt gut verlaufen.

Albanien und Irland nehmen jeweils 20 Menschen auf, die restlichen ca. 100 befinden sich in der Obhut der katholischen Kirche in Italien, wie Ministerpräsident Giuseppe Conte bestätigte.

Salvini im Visier der Justiz

Indessen hat die italienische Justiz in der Causa "Diciotti" Ermittlungen gegen Innenminister Matteo Salvini eingeleitet. Er hatte den Migranten verboten, an Land zu gehen. Die Behörden gehen dem Verdacht der Freiheitsberaubung, der illegalen Festnahme und des Machtmissbrauchs nach, heißt es in italienischen Medien.

Salvini von der rechtsextremen Lega Nord gab sich kämpferisch und nannte die Ermittlungen gegen ihn "eine Schande". "Sie werden uns nicht aufhalten", erklärte er im italienischen Rundfunk und forderte den Staatsanwalt zuvor auf, ihn selbst zu vernehmen.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)