Flugpassagier filmt Absturz, zwei Tote an Bord

Der Absturz geschah nahe Pretoria, im Oldtimer-Passagierflugzeug hatten sich demnach mehr als 20 Passagiere befunden. Vermutlich durch einen Motorschaden fingen teile der Convair CV-340 Feuer. Das Flugzeug verlor rasch an Höhe und stürzte ab. Beide Piloten kamen bei dem Absturz ums Leben, sämtliche Passagiere wurden verletzt.

In dem Video eines Passagiers, das von Airlive Net auf YouTube hochgeladen wurde, hört man eine der Leute an Bord sagen: "Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm." Zwischenzeitlich sind Flammen zu sehen, dann kommt der Absturz und die Bilder werden dunkel.

Die Convair-340 stammte aus dem Jahr 1954, es hätte ein Testflug mit der Maschine sein sollen, bevor sie in ein niederländisches Museum hätte gebracht werden sollen. Der Absturz erfolgte bereits kurz nach dem Start, das Flugzeug war erst fünf Kilometer vom Flughafen von Pretoria entfernt. Die Maschine stürzte in ein Fabriksgebäude und zerbarst in mehrere Teile.

