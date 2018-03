Passagierjet in Nepal abgestürzt – 38 Tote

Beim Landeanflug auf den Tribhuvan-Airport in Kathmandu, Nepal, ist um 9 Uhr 25 ein Flugzeug der US Bangla, BS211 Dash8 S2-AGU, aus Bangladesh mit 78 Passagieren an Bord abgestürzt, der Jet ging in Flammen auf. Vor Ort kämpfen Hunderte Feuerwehrleute gegen das Feuer .

Auf Twitterbildern sind riesige Rauchschwaden zu sehen. Retter zogen 30 Überlebende aus den Trümmern, sie wurden ins Krankenhaus gebracht. "Wir versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bringen", sagte ein Flughafensprecher. Die Maschine flog im Auftrag der US-Bangla Airlines. Der Flughafen wurde komplett geschlossen. Grund des Absturzes sollen laut ersten Informationen technische Probleme beim Landeanflug gewesen sein.

Das Unglück soll mindestens 38 Tote gefordert haben, zehn Menschen gelten noch als vermisst.

