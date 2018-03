Flugzeug rollt über Fuß von Flughafen-Mitarbeiter

Am Gatwick-Airport in London ist ein Flughafenmitarbeiter bei der Arbeit auf dem Rollfeld verletzt worden. Wie eine Zeugin auf Twitter mitteilt, rollte ein Flugzeug über einen Fuß des Mannes.

Die wartenden Passagiere konnten den Rettungseinsatz vom Flugzeug aus beobachten:

No idea what is going on but I’m broken english I have been told that a member of the ground team has been injured here as we planne to take off to Russia from Gatwick?! @BBCNews @SkyNewsBreak @itvnews @LondonNewsUK #gatwick pic.twitter.com/rPlTRBrmMF