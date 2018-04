Football-Star verhindert Schießerei an Schule

Er ist der Lieblingsfänger von NFL-Legende Tom Brady – aber auch im Privatleben ein Superstar! American-Football-Ass Julian Edelman (31) hat nun laut US-Medien vermutlich mehreren Jugendlichen das Leben gerettet. Grund: Der Wide Receiver hatte auf Instagram einen verdächtigen Kommentar der Polizei gemeldet – die Behörden konnten daraufhin einen Burschen (14) festnehmen, der Waffen gehortet hatte und geplant haben soll, in seiner Schule um sich zu schießen ...

Familienvater Edelman rettete andere Kinder (Quelle: Instagram).

Edelman war im März von einem Follower auf einen Kommentar unter einem seiner Instagram-Postings hingewiesen worden: "Ich werde in meiner Schule schießen, schalte die Nachrichten ein", hatte ein Jugendlicher geschrieben. Daraufhin hatte der Football-Star die Polizei alarmiert. Die Bostoner Polizei konnte dann einen Jugendlichen über dessen IP-Adresse als Absender ermitteln – der Bursche (14) aus der Nähe von Port Huron (Michigan) soll Zugang zu Schusswaffen seiner Mutter gehabt und die Drohung zugegeben haben. Er wurde festgenommen – ihm drohen bis zu vier Jahre Haft in einem Jugendgefängnis.

Der Star will dem Tippgeber jetzt ein Geschenk machen

"Nach allem was bereits passiert ist, und jetzt habe ich auch noch ein Kind, da fragte ich mich, was geht da vor?", hatte die "New York Times" den geschockten Edelman zitiert, der vor eineinhalb Jahren Vater einer Tochter wurde. Der Amoklauf an der Schule in Parkland (17 Tote) am 14. Februar soll ihn geprägt haben.

Nett: Edelman nannte den Follower, der ihn auf den Post aufmerksam machte, einen "echten Helden" - und will ihm jetzt ein Geschenk machen ....

