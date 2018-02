Footballtrainer rettet Schülerin und stirbt selbst

Das Leben anderer zu retten war für ihn wichtiger als sein eigenes: Aaron Feis arbeitete an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida (USA) als Football-Trainer und Sicherheitsbeauftragter. Er erfuhr laut Zeitung „Sun-Sentinal“ via Walkie-Talkie als einer der ersten vom Amok-Alarm. Auf die Frage, ob es sich bei dem Lärm um Feuerwerk handele, soll er geantwortet haben: „Nein, das sind keine Böller!“ „Das waren die letzten Worte, die ich von ihm gehört habe“, so sein Kollege Jordan May, der ebenfalls mit Walkie-Talkie ausgerüstet war. Als Amokläufer Nikolas Cruz sein Blutbad in derSchule verübte, stellte sich ihm Feis in den Weg. Er warf sich schützend vor eine Studenten, als Cruz auf seine Opfer feuerte, die junge Frau konnte sich hinter einer Tür in Sicherheit bringen.

Football-Couch Aaron Feist. Credit: Instagram

Den Football-Couch durchsiebten mehrere Projektile, Feis wurde nachdem das Massaker beendet war, in ein Krankenhaus gebracht. Dort kämpfte er stundenlang um sein Leben. Auf Twitter wurde für Feis zu Gebeten aufgerufen, doch die Verletzungen, die sich Feis zugezogen hatte, waren zu schwer.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3