Forscher entdecken 2.000 Jahre alte Kamele

Überraschung für ein französisch-saudisches Forscherteam in Saudi-Arabien: Durch Zufall entdeckten die Wissenschafter in der Provinz al-Dschauf ein Dutzend in Stein gehauene Kamele – sie sind 2.000 Jahre alt! Einige Tiere sind so groß wie ein Haus – die Archäologen halten den Fund für "einmalig".



Das Netz berichtet über den Sensationsfund (Quelle: YouTube).

"Obwohl durch die natürliche Erosion viele Spuren zerstört wurden, konnten wir mindestens eine Dutzend ,Tiere" an drei Felsen im Nordwesten des Landes freilegen", so Expeditionsleiter Guillaume Charloux. So ist auch die Begegnung zwischen einem Dromedar und einem Esel im Stein verewigt – obwohl ein Esel als Kunstobjekt an Steinwänden sehr selten ist.

Wurden die "Kunst-Kamele" von Reisenden angebetet?

Warum und von wem die "Kamel-Kunstwerke" angefertigt wurden, ist aber noch ein Rätsel. Die Forscher spekulieren, dass der Fundort früher an einer Raststätte entlang einer Karawanen-Route lag – und die Reisenden die Tiere im Fels während der Pause angebetet hatten.

(tas)