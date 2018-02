Forscher entdecken UFO hinter fliegendem Tesla

Am 6. Februar startete die Rakete Falcon Heavy des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX mit einem knallroten Tesla-Auto an Bord ins All. Via Livestream im Internet haben Millionen User den Jungfernflug mitverfolgt, klarerweise auch Alien-Forscher.

Diese wollen auf den Aufnahmen nun ein mysteriöses Objekt erkannt haben. Der YouTube-Kanal "UFO Today" zeigt etwa ein Video, in dem sich ein schwarzes Objekt mit hoher Geschwindigkeit dem erdnahen Orbit nähert.

Auch andere YouTuber haben die Bilder genauer unter die Lupe genommen. Die Macher des Channels "Streetcap1" glauben, aus einer anderen Perspektive sogar ein rundes Objekt, das an eine fliegende Untertasse erinnert, zu sehen.

Falcon Heavy: Der Raketenstart von SpaceX in Bildern

Die Falcon Heavy kann eine Ladung von fast 64 Tonnen transportieren. Sie ist die stärkste operierende Weltraumrakete der Welt – allerdings nicht aller Zeiten.

Die Saturn-V-Rakete, die im Rahmen des Apollo-Programms Ende der sechziger und siebziger Jahre US-Astronauten zum Mond brachte, konnte noch mehr Gewicht laden. Auch die sowjetische Energija-Rakete, die 1987 und 1988 zwei Mal ins All flog, war ein größeres Kraftpaket als die Falcon Heavy. Während ihres Testflugs ist die Space-X-Rakete nur leicht beladen.

