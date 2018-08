Neue Urlaubsgrüße von Wladimir Putin

Dieses Mal gibt sich Putin eher romantisch und vom Typ "Schwiegersohn".... Hansi Hinterseer hätte es in den Tiroler Bergen nicht besser machen können.

Wie fast immer hat sich Russlands Staatschef für Sibirien als Urlaubsort entschieden und auch seins Lieblings-Ausflugspartner ist mit dabei: Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

In früheren Jahren zeigte sich Putin zu Pferd, beim Schwimmen, beim Angeln und oben ohne, heuer gibt er sich richtig brav. Aber es kann ja nicht immer so sensationell zugehen wie 2011 am Schwarzen Meer: Damals fand Putin ganz zufällig eine 1.500 Jahre alte Amphore beim Tauchen.

Wirklich geglaubt hat das ohnehin niemand und kurze Zeit später gab ein Sprecher des Staatschefs zu, das man sie dort absichtlich platziert hatte: "Das ist völlig normal."

(red)