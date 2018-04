Frachter krachte am Bosporus in alte Villa

Ein außer Kontrolle geratener Frachter hat am Bosporus in Istanbul eine historische Villa aus osmanischer Zeit gerammt und weitgehend zerstört.

Das 225 Meter lange Schiff war nach türkischen Medienberichten am Samstag wegen eines Motorschadens nicht mehr steuerbar und bohrte sich mit dem Bug mit voller Wucht in eine aus Holz erbaute Villa am Ufer. Verletzt wurde niemand.

Die rot gestrichene "Hekimbasi Salih Efendi"-Villa gehört zu einer Reihe luxuriöser Anwesen, die sich osmanische Würdenträger im 19. Jahrhundert am Ufer des Bosporus errichteten.

Frachter rammt alte Sultan-Villa am Bosporus

Das Gebäude war zuletzt unbewohnt und wurde für Hochzeitsfeiern und Konzerte vermietet. Die Vorderfront der Villa wurde aufgerissen, das Gebäude stürzte teilweise ein.

Birkaç sene önce bir erguvan vakti çekmi?tim bu foto?raf?. Evet, dün o sorumsuz geminin çarpt Hekimba?? Salih Efendi yal?s?. Gerçekten çok yaz?k oldu, maalesef de?er bazen parayla ölçülmüyor. ?u güzellik trilyonlar da harcasan art?k yok. pic.twitter.com/VUXlEWNZUz– arkan.co.uk (@arkanaki) 8. April 2018

Der Bosporus gehört zu den am stärksten befahrenen Meerengen der Welt. Im vergangenen Jahr wurde er von mehr als 42.000 Schiffen genutzt.



(red)