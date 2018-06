Extreme Unwetter legen Flugverkehr lahm

In Deutschlands wüten starke Unwetter mit Starkregen und Hagelschauern. Teile der Bundesrepublik sind überflutet. Das Wetter hat auch Chaos im Verkehr verursacht. So sind viele Straßen überschwemmt und nach einem Blitzeinschlag im Bahnhof Frankfurt-Höchst kam es auch zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr. Zudem ist der Flugverkehr beeinträchtigt.

Am Frankfurter Flughafen mussten rund 100 Flüge ausfallen. Betroffen sind auch Verbindungen mit der AUA nach Graz und Salzburg, sowie mit der Lufthansa nach Wien und Linz. Ob Ihr Flug betroffen ist, können Sie hier kontrollieren >>> Umgekehrt sind auch Flüge von Wien nach Frankfurt gecancelled worden. Informationen zu den betroffenen Flugausfällen sehen Sie auf der Webpage des Wiener Airports.

Weitere Warnungen bis in die Nacht

Der deutsche Wetterdienst warnt in vielen Teilen des Landes vor extremen Unwettern bis in die Nacht hinein. Auch hierzulande gingen und gehen am Donnerstag erneut schwere Gewitter nieder. Wettermodelle zeigen eine Gewitterfront, die am späten Nachmittag über der Koralpe entsteht und dann über die West-Steiermark über Graz, Weiz/Gleisdorf bis in das Joglland und den Wechsel zieht. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

Nach den #Gewittern ist vor den #Gewittern. Während aktuell am heutigen Donnerstag lokal gerade schwere Gewitter toben, lässt die Gewittergefahr auch am morgigen Freitag nicht nach. Besonders gefährdet ist dann erneut ein Bereich vom Westen bis in den Süden. pic.twitter.com/bEMwTEno4a — DWD (@DWD_presse) 7. Juni 2018

