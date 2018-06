Franzose knackt Lotto-Jackpot gleich zweimal

Per Glückslos um zwei Millionen Euro reicher: Ein Franzose hat in den vergangenen eineinhalb Jahren zweimal in der "Euro Millions"-Lotterie gewonnen, schreibt "Le Parisien".

Umfrage Spielen Sie Lotto? Ja, eigentlich immer.

Ja, regelmäßig.

Nur ab und zu.

Nein, das mache ich nicht.

Die erste Million sei am 11. November 2016 mit einem Lotterieschein aus der Region Haute-Savoie eingelöst worden, am 18. Mai diesen Jahres durfte sich der unbekannte Gewinner dann erneut über eine Million Euro freuen.

Mathematiker beziffern die Chancen, einen ähnlichen Glücksgriff zu landen, übrigens auf überschaubare 16 Billionen zu eins.

My Million : il décroche deux fois le gros lot ! https://t.co/6EM7yS7eIi #Rediff https://t.co/6EM7yS7eIi— Le Parisien (@le_Parisien) 6. Juni 2018

Erst Mai diesen Jahres hatte ein in Bondi bei Sydney lebender Mann sogar innerhalb nur einer Woche zweimal den Jackpot einer Lotterie geknackt und umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro gewonnen.



(jdr/20 Minuten)