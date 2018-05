Frau beißt sich in Zunge von Ex-Freund fest

Erst Pfefferspray konnte dieses "Liebespaar" trennen!

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Qianshan in der chinesischen Provinz Anhui: Nach der Trennung verlangte die Chinesin Zhou (26) einen letzten Kuss von ihrem Ex Liu (23) – mit dramatischen Folgen. Denn die sitzengelassene Frau biss mit aller Kraft auf seine Zunge und ließ nicht mehr los! Ein Augenzeugenvideo zeigt, wie es drei Polizisten kaum gelingt, Täter und Opfer von einander zu lösen.



Sie konnte nicht loslassen! Das Video mit der "Kuss-Attacke" (Quelle: YouTube).

Auf dem Clip ist zu sehen, wie sich eine große Menschenmenge um das Paar gebildet hatte, die am Boden kauern – immer noch im (unfreiwilligen) Kuss verbunden. Drei Polizisten versuchen dann, Zhou von ihrem Ex wegzuzerren – ohne Erfolg. Zudem ist zu hören, wie das Opfer sich verzweifelt wehrt und schreit. Erst als die Beamten Pfefferspray einsetzen, lässt die Frau los.

Die Täterin (26) soll psychisch krank sein

Laut Medienberichten soll die Täterin psychisch krank und seit fünf Jahren in Behandlung sein. Sie wurde nicht verhaftet, sondern in die Obhut ihrer Eltern gebracht. Opfer Liu soll in ein Spital eingeliefert worden sein, aber keine langfristigen Verletzungen erlitten haben. "Zeugen sagten uns, dass die beiden vor dem Kuss über das Ende ihrer Beziehung diskutiert hatten", sagte Polizist Wu Changfeng den Medien.

Die Bilder des Tages

(tas)