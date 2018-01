Der Kunde ist König 11. Januar 2018 09:02; Akt: 11.01.2018 09:45 Print

Frau bekommt Geld für toten Christbaum zurück

Das hört sich an wie ein Witz, ist aber keiner: In den USA bekam eine Frau am Anfang Jänner Geld für ihren Weihnachtsbaum zurück – weil er tot ist.