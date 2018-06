Frau bestellt Essen, um Spinne töten zu lassen

Frauen und Spinnen sind ja so eine Sache: Demi Sweeney (22) aus Bournemouth (GB) entdeckt in ihrer WG eine Krabeltier im Flur, die Spinne hängt von der Decke. Da Demi eine Spinnenphobie hat, schließt sie sich sofort im Zimmer ein. Das Problem: Die junge Britin ist ganz alleine zu Hause. Panisch ruft sie ihre Familie an und auch ihre Freunde – aber: keiner hat Zeit.

Demi greift tief in die Trickkiste

Die Studentin schreibt dem Lieferservice Deliveroo: "Hallo. Es klingt zwar dumm, aber ernst gemeinte Frage. Ich habe eine große Spinnenphobie und da ist eine im Hausflur neben der Tür – wenn ich was zu Essen bestelle, wäre es dann möglich, dass der Fahrer sie entfernen könnte?". Nur kurz später die Antwort: Theoretisch sei das möglich, vorrausgesetzt dass der Fahrer nicht ebenfalls Angst vor Spinnen habe.

My fear of spiders was taken to a whole new level today in which I ordered food in a hope that the delivery driver would remove the spider..



Joe @Deliveroo @DeliverooHelp you are an actual LIFESAVER 🙌🏼 pic.twitter.com/YnkQhqhhWW