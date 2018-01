Frau klebt verletztem Schmetterling Flügel an

Kostümdesignerin Romy McCloskey aus Texas (USA) liebt Schmetterlinge über alles: "Kurz bevor meine Mama starb, sagte sie zu mir: "Romy, wenn du einen Schmetterling siehst, denk daran, dass ich für dich da bin und dich liebe".

Als McCloskey vergangenen Herbst Raupen des Monarchfalters in ihrem Garten fand, nahm sie diesen mit in ihr Haus, um sicherzustellen, dass sie als ausgewachsene Schmetterlinge ihre große Reise nach Mexiko antreten können. Doch während der Verpuppung machte McCloskeys Katze Faxen, spielte mit den Kokons und schubste sie runter.

"Einer der Kokons wurde dabei so stark beschädigt, dass der darin enthaltene Falter starb, ein anderer hatte einen grossen Riss".

Aus dem beschädigten Kokon schlüpfte einige Tage später ein Falter mit einem zerissenem Ober- und Unterflügel. Für McCloskey war klar, dass der Schmetterling so nicht fliegen kann und keine Chance hat, zu überleben.



"Operation per Youtube-Reparaturanleitung"

Ein Freund schickte McCloskey daraufhin ein Youtube-Video mit einer Reparaturanleitung. Die Kostümdesignerin griff zu ihrem Werkzeug: "Mit einem Kleiderbügel fixierte ich den Falter auf dem Tisch, schnitt ihm den verstümmelten Flügel ab, was dem Monarchen nicht weh tat, denn in den Flügeln hat er keine Nerven. Dann klebte ich den Ersatzflügel des wenige Tage zuvor gestorbenen Weibchens mit einem Kontaktkleber an", so McCloskey gegenüber der "Washington Post".

Geretteter Schmetterling konnte wieder fliegen

Nach 24 Stunden entließ McCloskey den Schmetterling in die Freiheit – und er konnte fliegen: "Ich war begeistert und befreit ihm dabei zuzusehen, wie er seine erste Runde im Garten dreht. Mein Herz stieg mit ihm in die Höhe."



(isa)